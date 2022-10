Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Tesla 212,10 EUR

-0,28% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 213,55 EUR abwärts. Die Tesla-Aktie sank bis auf 208,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 212,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 85.936 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (360,00 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 193,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 442,08 USD.

Am 19.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,41 Prozent auf 21.454,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.958,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 25.01.2023 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

JPMorgan-CEO Jamie Dimon spricht sich für Twitter-Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk aus

Tesla-Aktie deutlich tiefer: Tesla überzeugt beim Gewinn aber patzt beim Umsatz

Warum Tesla-Konkurrent NIO seine Fahrzeuge in Deutschland nur im Abo anbietet