Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Montagnachmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Tesla 166,08 EUR

-4,64% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 169,44 EUR ab. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 169,12 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.446 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 357,53 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 52,61 Prozent zulegen. Am 21.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 0,19 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 447,73 USD.

Am 19.10.2022 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.757,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,10 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Nach Musks massivem Aktienverkauf: Das sind jetzt die größten Tesla-Aktionäre des NASDAQ-Wertes

So profitabel ist Teslas Autogeschäft wirklich

Mercedes-Benz-Aktie dennoch höher: Preisdruck für Mercedes in China laut Experte Warnsignal