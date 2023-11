Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tesla. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 237,25 USD zu.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 299,29 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 20,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 101,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 57,08 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 225,11 USD an.

Am 18.10.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.350,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21.454,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,07 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

