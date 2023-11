Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verliert am Vormittag

Kurs der Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesla befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,1 Prozent auf 215,20 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Tesla-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 215,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 215,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 215,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.994 Tesla-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,35 EUR) erklomm das Papier am 19.07.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 19,51 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,38 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 55,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 225,11 USD.

Am 18.10.2023 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 1,05 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.350,00 USD umgesetzt, gegenüber 21.454,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,07 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Gigacasting-Verfahren im Fokus: General Motors übernimmt Tesla-Lieferant TEI - Wettbewerbsvorteil für GM?

NASDAQ-Werte Rivian- und Lucid-Aktie unter der Lupe: Welcher der beiden Tesla-Konkurrenten bietet Anlegern bessere Chancen?

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie höher: Chef von ChatGPT-Erfinder OpenAI kehrt doch nicht zurück - Wechsel zu Microsoft