So bewegt sich Tesla

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagmittag in Grün

21.12.23 12:05 Uhr

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 250,17 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 1,2 Prozent auf 250,17 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 272.062 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft. Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 19,63 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 101,82 USD ab. Mit Abgaben von 59,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 223,33 USD für die Tesla-Aktie aus. Tesla veröffentlichte am 18.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.350,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.454,00 USD erwirtschaftet worden waren. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.01.2024 erwartet. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,06 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie Microsoft-Gründer Bill Gates über Musk und Jobs: "Ich halte mich für sehr nett im Vergleich" Tesla-Aktie unter Druck: VW, AUDI und Porsche steigen in Nordamerika auf das Tesla-Ladenetz um Börse New York: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain

