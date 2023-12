Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla steigt am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 248,69 USD.

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 248,69 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 253,95 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 251,91 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 24.881.741 Stück.

Bei 299,29 USD markierte der Titel am 20.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 16,91 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 101,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 144,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 223,33 USD.

Am 18.10.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.350,00 USD – ein Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 21.454,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Tesla-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.01.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,06 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Microsoft-Gründer Bill Gates über Musk und Jobs: "Ich halte mich für sehr nett im Vergleich"

Tesla-Aktie unter Druck: VW, AUDI und Porsche steigen in Nordamerika auf das Tesla-Ladenetz um

Börse New York: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain