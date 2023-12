Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagvormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 229,30 EUR zu.

Um 09:21 Uhr sprang die Tesla-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 229,30 EUR zu. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 229,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 227,25 EUR. Bisher wurden heute 18.893 Tesla-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2023 bei 267,35 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 16,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 57,97 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 223,33 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 18.10.2023 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.350,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 21.454,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Tesla am 24.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,07 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Microsoft-Gründer Bill Gates über Musk und Jobs: "Ich halte mich für sehr nett im Vergleich"

Tesla-Aktie unter Druck: VW, AUDI und Porsche steigen in Nordamerika auf das Tesla-Ladenetz um

Börse New York: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain