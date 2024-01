Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Vormittag fester

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 195,72 EUR zu.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 195,72 EUR. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 196,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 195,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 15.154 Tesla-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2023 auf bis zu 267,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,60 Prozent hinzugewinnen. Am 20.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 117,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,07 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 225,00 USD.

Am 19.10.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 23.350,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.454,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,07 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

