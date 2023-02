Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla büßt am Mittag ein

Aktien in diesem Artikel Tesla 184,84 EUR

Das Papier von Tesla befand sich um 12:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 184,70 EUR ab. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 184,00 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 186,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.413 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 350,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 47,25 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 91,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 383,91 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 25.01.2023. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 24.04.2023 erwartet.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,08 USD je Aktie.

