Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von Tesla konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 180,98 EUR. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 181,68 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 181,68 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 7.744 Tesla-Aktien.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 267,35 EUR. Gewinne von 47,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,74 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 215,78 USD.

Tesla gewährte am 24.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 17.04.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,08 USD je Tesla-Aktie.

