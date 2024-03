Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag billiger

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 169,96 USD ab.

Das Papier von Tesla befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,7 Prozent auf 169,96 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 166,30 USD. Mit einem Wert von 166,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 5.463.146 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.07.2023 auf bis zu 299,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 43,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 205,13 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 24.01.2024. In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 1,05 USD je Aktie eingenommen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Tesla wird am 17.04.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,96 USD fest.

