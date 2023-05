Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 167,18 EUR

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 180,84 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 217.182 Tesla-Aktien.

Bei 314,67 USD markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 74,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,82 USD am 07.01.2023. Abschläge von 43,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 382,45 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 19.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.329,00 USD – ein Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 18.756,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,35 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

