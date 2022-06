Tesla Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Tesla

Aktien in diesem Artikel Tesla 662,00 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 22.06.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 657,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 652,90 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 661,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.855 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 1.080,00 EUR markierte der Titel am 04.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,15 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 517,40 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 27,02 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 868,33 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla ließ sich am 20.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 18.756,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 80,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.389,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 25.07.2022 gerechnet.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 16,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

