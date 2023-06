Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla fällt am Donnerstagmittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 241,80 EUR

Die Tesla-Aktie notierte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 254,18 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 866.818 Tesla-Aktien.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 314,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,80 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 298,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 19.04.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 1,07 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.329,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.07.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

