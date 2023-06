Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Tesla 241,70 EUR

Die Tesla-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 256,78 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 248,25 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 250,61 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 41.341.028 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,67 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 18,40 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (101,82 USD). Mit einem Kursverlust von 60,35 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 298,50 USD für die Tesla-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 19.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.756,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.329,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,36 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

