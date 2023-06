Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagvormittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Tesla 232,85 EUR

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 234,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 232,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 233,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.545 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.09.2022 bei 316,75 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,16 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 96,38 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 298,50 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 19.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.329,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.756,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2023 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,36 USD je Tesla-Aktie belaufen.

