Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag tiefer

Das Papier von Tesla befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 866,40 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 863,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 875,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.549 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.080,00 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2021. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 19,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 574,10 EUR am 21.08.2021. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 50,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 845,42 USD an.

Am 20.07.2022 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 16.934,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.958,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 41,61 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 19.10.2022 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,29 USD fest.

