Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Dienstagnachmittag ins Minus

Um 04:22 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 165,16 EUR. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 161,12 EUR. Mit einem Wert von 162,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73.171 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 357,53 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 53,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 161,12 EUR fiel das Papier am 22.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 2,51 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 447,73 USD.

Tesla gewährte am 19.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 25.01.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2022 4,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

