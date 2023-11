Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Minus bei 234,84 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 234,84 USD. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 234,27 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 242,00 USD. Bisher wurden heute 29.585.539 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 27,44 Prozent wieder erreichen. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 56,64 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 225,11 USD an.

Am 18.10.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.350,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.454,00 USD in den Büchern gestanden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,07 USD je Aktie belaufen.

