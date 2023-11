Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tesla. Zuletzt ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 220,40 EUR.

Die Tesla-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr um 0,3 Prozent auf 220,40 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 219,90 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 219,90 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 4.396 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 21,30 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,38 EUR am 06.01.2023. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 128,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 225,11 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 18.10.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.350,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.454,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 24.01.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,07 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

