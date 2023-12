Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 255,01 USD.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 255,01 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 177.351 Tesla-Aktien.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 299,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 17,36 Prozent zulegen. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD ab. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 150,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 223,33 USD an.

Am 18.10.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 23.350,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.454,00 USD umgesetzt worden waren.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,06 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

MacroAxis: Bankrottwahrscheinlichkeit von NASDAQ-Titel Nikola liegt bei 81 Prozent

Meistgesuchte Automarken bei Google: Platzierung von NASDAQ-Wert Tesla überrascht

Apple-Aktie crasht, S&P 500 stürzt ab, Elon Musk geht in Entzug: Hedgefonds-Manager Doug Kass listet seine "10 Überraschungen in 2024" auf