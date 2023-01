Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Mittag stärker

Aktien in diesem Artikel Tesla 124,00 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 123,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 124,58 EUR. Bei 123,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 99.694 Tesla-Aktien.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 350,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 64,70 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,30 EUR am 06.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 407,82 USD je Tesla-Aktie an.

Am 20.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.454,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 25.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 24.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Tesla.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,99 USD je Aktie belaufen.

