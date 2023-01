Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger decken sich am Nachmittag mit Tesla ein

Aktien in diesem Artikel Tesla 130,04 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 5,3 Prozent im Plus bei 127,30 EUR. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 128,30 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 123,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 211.683 Tesla-Aktien.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 350,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 63,64 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 396,00 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 20.10.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.454,00 USD umgesetzt, gegenüber 13.757,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 24.01.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 3,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

