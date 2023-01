Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla reagiert am Montagvormittag positiv

Aktien in diesem Artikel Tesla 124,62 EUR

Die Tesla-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 123,38 EUR. Bei 123,48 EUR erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,48 EUR. Zuletzt wechselten 7.299 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 350,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 64,76 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 96,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,12 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 407,82 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 20.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 25.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Tesla möglicherweise am 24.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,99 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com