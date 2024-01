Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 212,66 USD.

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 212,66 USD. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 215,65 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 211,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 27.198.558 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 299,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 28,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 134,27 USD fiel das Papier am 24.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 225,00 USD angegeben.

Am 19.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 23.350,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.454,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

