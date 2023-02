Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagvormittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Tesla 191,74 EUR

Um 09:06 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 190,38 EUR. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 190,38 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 189,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.365 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 350,13 EUR an. Gewinne von 45,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 96,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 97,69 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 383,91 USD an.

Tesla veröffentlichte am 25.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,85 USD je Aktie vermeldet.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,08 USD je Tesla-Aktie.

