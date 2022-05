Tesla Aktie News: Tesla reagiert am Vormittag positiv

Aktien in diesem Artikel Tesla 624,80 EUR

Um 23.05.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 641,90 EUR. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 645,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 644,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 4.482 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 1.080,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 40,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.06.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 473,10 EUR ab. Mit Abgaben von 35,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 868,18 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 20.04.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 18.756,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.389,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 80,54 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 16,12 USD je Tesla-Aktie.

