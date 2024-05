Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verliert am Donnerstagnachmittag

So bewegt sich Tesla

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 177,89 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 177,89 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 177,79 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 181,83 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.200.230 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 299,29 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 138,82 USD fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 21,96 Prozent Luft nach unten.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 170,11 USD.

Am 23.04.2024 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,69 Prozent auf 21,30 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 2,43 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

