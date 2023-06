Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla büßt am Freitagnachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Tesla 235,45 EUR

-2,42% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 255,20 USD. Bei 253,55 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 259,16 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 35.529.512 Tesla-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 314,67 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 18,90 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 298,50 USD aus.

Tesla ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 23.329,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.756,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 24,38 Prozent gesteigert.

Am 24.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,36 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie bald bei 335 US-Dollar? Darum glauben Analysten an weiteres kräftiges Kurspotenzial für Tesla

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie schließt im Plus: Morgan Stanley-Analyst stuft Tesla auf "Equal-weight" runter

Tesla kauft wohl deutsches Startup: Können Tesla-Autos bald drahtlos aufgeladen werden?