Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla schiebt sich am Vormittag vor

Tesla 235,45 EUR

Im Tradegate-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 09:21 Uhr 0,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 241,95 EUR. Bei 241,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.840 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 22.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 316,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 30,97 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 96,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 60,15 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 298,50 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.329,00 USD – ein Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 18.756,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 24.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,36 USD je Aktie.

