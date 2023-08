Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zieht am Mittwochmittag an

So bewegt sich Tesla

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Tesla. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 234,73 USD.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 234,73 USD zu. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 268.002 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2022 bei 313,80 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 33,69 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 101,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 56,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,56 USD aus.

Am 20.07.2023 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,20 Prozent auf 24.927,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,38 USD je Tesla-Aktie.

