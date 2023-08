Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 231,19 USD.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 231,19 USD. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 229,29 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 229,34 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 22.384.238 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,82 USD am 07.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 245,56 USD.

Am 20.07.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.927,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 18.10.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

