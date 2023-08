Kurs der Tesla

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Vormittag an Boden

23.08.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 217,30 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 09:21 Uhr 1,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 217,50 EUR. Bei 216,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.984 Tesla-Aktien. Bei 316,75 EUR markierte der Titel am 22.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 45,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 96,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 55,65 Prozent Luft nach unten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,56 USD aus. Am 20.07.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.927,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.934,00 USD in den Büchern standen. Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 präsentieren. Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,38 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie Neue Tesla Autopilot-Software mit KI: Tesla-Chef Musk gibt Hinweise Faraday Future-Aktie an der NASDAQ rutscht dennoch ab: Tesla-Konkurrent Faraday Future mit niedrigerem Verlust im zweiten Quartal NASDAQ-Titel Tesla-Aktie dennoch höher: Regionaler Wasserverband lehnt geplante Tesla-Erweiterung in Grünheide ab

