Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Tesla 284,00 EUR

-2,97% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 4,0 Prozent auf 283,95 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 282,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 291,35 EUR. Zuletzt wechselten 38.673 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 21,13 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2022 (193,20 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 46,97 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 679,33 USD.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 USD gegenüber 0,48 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 16.934,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 11.958,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 präsentieren.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Amazon-CEO Andy Jassy: Angestellte werden nicht zur Rückkehr ins Büro gezwungen

Umfrage: Tesla und Apple gehören zu den beliebtesten Automarken - obwohl es das Apple Car noch gar nicht gibt

Hot Stocks heute: Long-Trades im Check - Porsche IPO - Tesla kommt auf die Short-Watchlist