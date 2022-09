Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Tesla 292,00 EUR

-0,24% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 293,40 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 291,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 291,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 745 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 360,00 EUR markierte der Titel am 04.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,50 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 193,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2022). Mit Abgaben von 51,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 679,33 USD.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,76 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 16.934,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.958,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 41,61 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 4,05 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Hot Stocks heute: Zinsen steigen höher und schneller - Tesla gibt erstes Short-Signal - Rheinmetall mit Long-Signal

Amazon-CEO Andy Jassy: Angestellte werden nicht zur Rückkehr ins Büro gezwungen

Umfrage: Tesla und Apple gehören zu den beliebtesten Automarken - obwohl es das Apple Car noch gar nicht gibt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images