Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tesla. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 427,69 USD ab.

Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 427,69 USD abwärts. Bei 424,75 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 439,86 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.961.807 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 12,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2024 bei 212,12 USD. Mit Abgaben von 50,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 249,38 USD je Tesla-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 23.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

ASML-Aktie gesucht, Intel tiefer: Analysten sehen weiteres Potenzial nach Intel-NVIDIA-Deal

Aktien von Tesla & Alphabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas

BYD-Aktie unter Druck: Hat Buffetts Berkshire Hathaway nun endgültig verkauft?