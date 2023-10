Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesla. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 202,75 EUR zu.

Das Papier von Tesla legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,3 Prozent auf 202,75 EUR. Die Tesla-Aktie legte bis auf 204,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 201,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.153 Tesla-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (96,38 EUR). Abschläge von 52,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 234,00 USD je Tesla-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 18.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.350,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 21.454,00 USD eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 24.01.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

