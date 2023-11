Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Tesla

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tesla. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 233,75 USD.

Das Papier von Tesla befand sich um 01:59 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 233,75 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 231,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 242,04 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 118.117.078 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 299,29 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Abschläge von 56,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 225,11 USD an.

Am 18.10.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.350,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.454,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,07 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich mit Gewinnen

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Neue Details über Teslas Cybertruck werden erneut durch YouTube-Video bekannt