Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 233,75 USD.

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 01:59 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 233,75 USD. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 231,40 USD aus. Bei 242,04 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 118.117.078 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 299,29 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 28,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 101,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 56,44 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 225,11 USD.

Tesla gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.350,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.454,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Tesla am 24.01.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,07 USD je Tesla-Aktie.

