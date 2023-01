Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla legt am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel Tesla 132,52 EUR

Das Papier von Tesla legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 130,84 EUR. Bei 134,88 EUR erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 134,32 EUR. Bisher wurden heute 175.040 Tesla-Aktien gehandelt.

Bei 350,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,63 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 35,87 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 396,00 USD je Tesla-Aktie an.

Am 20.10.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 55,95 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,98 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

