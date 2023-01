Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Tesla 131,00 EUR

Das Papier von Tesla konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 130,42 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 134,88 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 134,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 293.255 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 350,13 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,75 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 96,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,43 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 396,00 USD.

Tesla gewährte am 20.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,98 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

