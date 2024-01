Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Tesla-Kurs

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 211,45 USD.

Um 12:03 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 211,45 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 300.883 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 299,29 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,54 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 138,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 225,00 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.350,00 USD – ein Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 21.454,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 17.04.2024 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,06 USD je Tesla-Aktie.

