Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla steigt am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,1 Prozent auf 209,44 USD.

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,1 Prozent auf 209,44 USD. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 212,73 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 211,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 22.563.476 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 299,29 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 42,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2023 bei 138,07 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 34,08 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 225,00 USD.

Am 19.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.350,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21.454,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 17.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,06 USD je Aktie aus.

