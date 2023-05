Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Tesla

Aktien in diesem Artikel Tesla 170,22 EUR

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 183,85 USD. Zuletzt wechselten 310.654 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,67 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 382,45 USD.

Am 19.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.329,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 18.756,00 USD eingefahren.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 24.07.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Tesla-Aktie.

