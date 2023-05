Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 170,56 EUR

Die Tesla-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 0,6 Prozent auf 171,48 EUR nach. Bei 170,50 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 172,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 20.062 Tesla-Aktien.

Bei 316,75 EUR markierte der Titel am 22.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 84,72 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 77,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 382,45 USD.

Am 19.04.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 1,07 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 23.329,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 präsentieren.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

