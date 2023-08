Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag schwächer

Blick auf Tesla-Kurs

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 232,22 USD.

Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 2,0 Prozent auf 232,22 USD nach. Bei 231,85 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 238,65 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.777.702 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 22.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 35,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 128,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 245,56 USD.

Tesla ließ sich am 20.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.934,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.927,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 18.10.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2023 3,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

