Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Tesla. Zuletzt stieg die Tesla-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 223,75 EUR.

Die Tesla-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 223,75 EUR. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 224,30 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 221,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 34.270 Tesla-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 316,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,56 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,38 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 56,93 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 245,56 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 20.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 24.927,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.934,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 18.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,38 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

