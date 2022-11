Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Tesla 179,14 EUR

Das Papier von Tesla legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 178,88 EUR. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 179,80 EUR. Bei 178,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 87.330 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 357,53 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 49,97 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2022 (161,12 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 11,02 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 447,73 USD.

Am 19.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.454,00 USD im Vergleich zu 13.757,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 4,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

