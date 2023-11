Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag in Rot

Aktie im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 232,49 USD ab.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 28,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 101,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 56,20 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 225,11 USD.

Am 18.10.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 1,05 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 23.350,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.454,00 USD umgesetzt.

Am 24.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

