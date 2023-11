Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Vormittag schwächer

Blick auf Tesla-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tesla. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 213,80 EUR ab.

Das Papier von Tesla befand sich um 09:20 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,6 Prozent auf 213,80 EUR ab. Bei 212,95 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 214,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 22.913 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 267,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,05 Prozent. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 225,11 USD je Tesla-Aktie an.

Am 18.10.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,05 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 23.350,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.454,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,07 USD fest.

